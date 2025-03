Uominiedonnenews.it - Il Paradiso Delle Signore, Anticipazioni Puntate dal 24 al 28 Marzo 2025: Il Ritorno Di Adelaide!

Ildal 24 al 28faa Milano dopo una mossa di Odile, Rosa e Marcello. Tutti apprendono le novità sulla sua salute!Ilprosegue e, nel corso della settimana dal 24 al 28, al centro dell’attenzione ci sarà il tanto attesodi. Dopo un lungo periodo di apprensione per lei, soprattutto da parte di Umberto e Marcello, la Contessa faràa Milano ma ovviamente i suoi problemi di salute non saranno del tutto risolti. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.Il: dove eravamo rimasti?Alla Galleria Milano Moda viene esposto il nuovo abito della collezione, identico in tutto e per tutto a quello di Botteri.