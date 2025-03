Secoloditalia.it - Il Papa migliora: sospesa la ventilazione meccanica, polmonite sotto controllo ma non eliminata

Francesco sta leggermentendo. “Le condizioni cliniche del Santo Padre si confermano inmento. Il Santo Padre ha sospeso lanon invasiva e ridotto anche la necessità dell’ossigenoterapia ad alti flussi. Continuano i progressi della fisioterapia motoria e respiratoria”. È il nuovo bollettino medico sulle condizioni di salute diFrancesco, ricoverato per unabilaterale dal 14 febbraio scorso all’ospedale Gemelli di Roma. Non sono previsti altri aggiornamenti ufficiali dell’équipe che ha in cura il pontefice prima della prossima settimana., condizioni cliniche inmentoIl Vaticano, a corredo del bollettino medico, spiega che le analisi cliniche delsono nella norma e che è senza febbre. Bergoglio “ha ridotto anche la necessità dell’ossigenoterapia ad alti flussi” e continua a fare “progressi” con la “fisioterapia motoria e respiratoria”.