Il Papa e Hackman | una teoria che piacerà molto all' Internazionale complottista

Da quando ilè ricoverato (ormai più di un mese), a Roma si sono moltiplicati, sbucando dal nulla lì dove prima non c’erano – un po’ come venditori di ombrelli quando piove – persone con “amici che lavorano al Gemelli”. Li senti nei bar, alle cene, sui luoghi di lavoro; e questi amici di “amici che lavorano al Gemelli”, nessuno escluso, riferivano tutti la stessa versione: ilè morto, ma ancora non ce lo dicono. Il motivo è fumosissimo, ma di solito è “per esigenze organizzative” o “stanno pensando a come darci la notizia”. Il tempo passa, la notizia della morte delnon arriva, e io immagino il corpo del povero Bergoglio immerso in questa ghiacciaia per giorni, settimane, in attesa che si organizzino o che trovino le parole. Nel frattempo ilsta meglio, pur se da 88enne permane un quadro complesso, la prognosi non è più riservata, è circolato un suo vocale, persino una sua foto.