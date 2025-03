Unlimitednews.it - Il Palermo avanti con Dionisi, Osti “Ha la nostra fiducia”

(ITALPRESS) – “In questi giorni abbiamo fatto molte riflessioni e attente valutazioni anche su profili di altri allenatori, ma alla fine abbiamo deciso di non interrompere il rapporto di lavoro con Alessio, che in questo momento gode ancora delladel club”. Il direttore sportivo del, Carlo, ai microfoni dell’agenzia Italpress, conferma ladel club nei confronti del tecnico rosanero e sottolinea: “Siamo tutti in discussione. Non possiamo più permetterci errori o passi falsi, il margine per recuperare c’è”. xd6/ari/gtrUnlimited News - Notizie dal mondo