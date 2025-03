Lanazione.it - "Il nostro “no“ alle votazioni fu per protesta"

"La nostra non fu mancanza di partecipazione ma una". Una delegazione di cittadini del quartiere di Corea, in vista del rinnovo dei consigli di quartiere sul territorio vezzanese spiega perchè nessuno si presentòelezioni rionali. "Per anni abbiamo avanzato richieste che non sono state accolte dall’amministrazione comunale" (nella foto il sindaco Bertoni). Precisano anche che il Comitato aveva avuto dissapori anche in occasione dell’alluvione del 2011. Nell’anno della pandemia, le elezioni furono indette prima del lockdown e lasi concretizzò con l’assenza di elettori e candidati. Successivamente l’amministrazione tornò sulla questione solo ad agosto, dopo il crollo di un albero secolare sul gazebo del centro sociale Corea che era stato realizzato grazie a finanziamenti raccolti dal comitato di quartiere attraverso feste, eventi e sponsor.