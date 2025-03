Gravidanzaonline.it - Il motivo per cui questa mamma ha cambiato nome al figlio dopo 18 mesi

È possibile pentirsi deldato al proprio bambino? Secondo un sondaggio di BabyCenter il 9% delle mamme ha provato rimpianto per ilscelto per il proprio, soprattutto perché si ritiene che ilnon corrisponda alla personalità del bimbo. Insomma, a quanto pare è un feno più diffuso di quello che si possa pensare, ma le pratiche per cambiaresono lunghe e complesse, ragion per cui, nella maggioranza dei casi, il rimpianto resta tale.Questo non è però stato il caso della creator Jen Hamilton, che è recentemente diventata virale su TikTok per aver condiviso con i followers la scelta di cambiarealquando questi aveva 18.Hamilton, che ha quattro milioni di follower, ha pubblicato un video che ha toccato il cuore di molti genitori che mettevano in discussione la scelta delper il loro bambino, iniziato con una semplice domanda: “Ti sei mai pentita delche hai dato a tuo?” Poi lei stessa risponde: “Sarei io”.