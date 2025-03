Ilfoglio.it - Il mito della prima Italia

Leggi su Ilfoglio.it

Nell’ambito dell’immaginario storico elaborato dal fascismo, ha certamente svolto un ruolo fondamentale il cultoromanità: sono numerose le discipline che, durante il Ventennio, hanno subìto la profonda influenzaciviltà dell’Urbe. Va però osservato come, in quell’immaginario, uno spazio rilevante sia stato occupato dagli Etruschi. Malgrado le incertezze relative all’interpretazioneloro lingua e delle loro origini, nell’fascista è venuto ad affermarsi un ragguardevole consenso riguardo all’avvenuta assimilazione degli Etruschi nel contesto dell’identità italica: integratinelunitarioromanità, poi nella narrazione “nazional-razzista”, essi hanno costituito la “civiltà d’”. In seguito però, una volta approvate le leggi razziste e dato inizio alla persecuzione antiebraica, a essere avversata è stata in particolare l’ipotesi dell’origine orientale, dal momento che si avvertiva la necessità di escludere dalla composizione etnicana la presenza di corpi estranei.