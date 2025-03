Today.it - Il mega condominio in cui vivono 20mila persone (e non c'è bisogno di uscire)

Leggi su Today.it

Conoscere tutti i vicini di casa è molto difficile, ma per chi abita nel Regent International Apartment Complex di Qianjiang, in Cina, è praticamente impossibile. Si tratta infatti di undescritto come "distopico" in cuicircaresidenti. Questo edificio monolitico.