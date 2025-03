Thesocialpost.it - Il Manifesto di Ventotene: cosa c’è scritto nel documento fondante dell’Unione europea

Considerato uno dei pilastri ideologici, ildirappresenta una delle prime e più significative proposte per la costruzione di una federazione. Redatto nel 1941 da Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi, questo testo visionario delineava un’Europa futura unita sotto un Parlamento e un Governo democratico con poteri reali in ambiti cruciali come l’economia e la politica estera.Originariamente intitolato Per un’Europa libera e unita, ilfudurante il confino sull’isola di, nel mar Tirreno, dove Spinelli e Rossi si trovavano per aver contrastato il regime fascista. Ilfu successivamente diffuso grazie a figure come Eugenio Colorni, Ursula Hirschmann e Ada Rossi, che riuscirono a farlo uscire clandestinamente dall’isola, rendendolo accessibile al dibattito pubblico.