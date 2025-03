Panorama.it - Il grido dei malati terminali contro il metodo Cappato: «Anche la nostra vita vale»

Il suicidio assistito in questi giorni resta al centro del dibattito italiano. Anzitutto in Toscana, dove lunedì è stata pubblicata nel Bollettino regionale la legge numero 5/2025 che, per prima in Italia, disciplina le modalità organizzative per l’accesso alle procedure di suicidio medicalmente assistito. Adesso nella Regione guidata da Eugenio Giani è scattato il conto alla rovescia, con le Asl toscane che, entro l’inizio di aprile, dovranno costituire le commissioni mediche per valutare le richieste degli aspiranti suicidi; richieste che, da quando depositate, dovranno ottenere risposta entro 37 giorni, tra valutazioni appunto delle commissioni (20 giorni) e - dove esse saranno positive - individuazione del medico volontario (10 giorni) a dare la morte e (7 giorni) somministrazione del farmaco dall’interessato.