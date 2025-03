Ilrestodelcarlino.it - Il governo delle acque in Romagna: "La diga di Quarto? Inutilizzabile. Meglio un invaso in Valmarecchia"

Il cambiamento climatico ha causato aggravamenti sia dell’andamentopiogge chesiccità, peggiorando entrambi i fenomeni, con un impatto ancora più estremo sui fiumi. La questione è come gestire i corsi d’acqua e, in particolare, quali ruoli debbano assumere le dighe, partendo dai limiti eventuali di tenuta. "Limiti di tenuta non ce ne sono. Per costruire una opera su un fiume si deve, per legge, tenere in considerazione la portata mono secolare, cioè quella che statisticamente potrebbe avvenire una volta in un secolo. Ladi Ridracoli è costruita ipotizzando la portata ‘millenaria’. Anche il cambiamento climatico non ha inciso granché sul suo funzionamento, perché fa piovere più intensamente in alcuni periodi e meno in altri, ma la quantità d’acqua che scende a terra in un anno è più o meno sempre la stessa", queste le parole di Pier Paolo Marini, ingegnere capo ai tempi della realizzazione delladi Ridracoli e poi per molti anni direttore del Consorzioe di