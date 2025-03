Justcalcio.com - “Il giocatore del Portogallo” vuole vedere Ronaldo vincere la Coppa del Mondo – Dalot

Sito inglese:Diogoafferma che ognidelaiutare Cristianoa vivere “una bella storia” vincendo ladelprima di ritirarsi.Il cinque volte vincitore di Ballon d’Or avrà 41 anni prima che ladeldel prossimo anno sarà messo in scena negli Stati Uniti, in Canada e in Messico.Pertanto, è probabile che sia il crack finale dinella competizione, che lo ha eluso nei suoi cinque precedenti tentativi. Sebbene abbia portato ilalla gloria a Euro 2016, così come la Nations League del 2019.La squadra di Roberto Martinez è ancora in lizza perla Nations League di quest’anno, mentre si preparano ad affrontare la Danimarca nei quarti di finale a due zampe.A Trabalhar Para Alcançar o Nosso Primeiro Objetiva!#Fazhistória @Uefaeuro pic.