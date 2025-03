Ilgiorno.it - Il giardino di Villa Carlotta. Un magia di primavera

a Tremezzina inaugura la stagione 2025 venerdì 21 marzo, giorno in cui si celebra la Giornata Mondiale delle Foreste e l’inizio della. Ile il museo torneranno ad accogliere i visitatori tutti i giorni, da lunedì a domenica, con orario continuato dalle 10 alle 19. Una ripartenza attesissima: sono già 250 i gruppi che hanno prenotato la visita nei prossimi mesi, e sono in arrivo altre richieste, per un totale di oltre 10mila visitatori. A questo si aggiungono le prenotazioni per le speciali visite al cantiere di restauro dell’Atrio della Galleria. Nei mesi invernali ilè stato protagonista di un intenso lavoro di manutenzione, e con l’apertura della stagione, il parco diesplode di colori e profumi. Più di 8 ettari a cui si aggiungono i nuovi percorsi accessibili su prenotazione, in cui si alternano alberi e arbusti, tra cui camelie, azalee, glicini, rododendri, rose, erbacee, i tunnel di agrumi lungo la scalinata delall’italiana che accompagnano la passeggiata e la Valle delle Felci con il suo scenario insolito, dove la vegetazione si sviluppa rigogliosa attorno alle imponenti felci arboree.