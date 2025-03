Ilrestodelcarlino.it - Il giallo dell’incidente. Le rivelazioni di Loris: "Quella mattina incontrai Dassilva"

Unnel: è quello del misterioso incidente che il 7 maggio del 2023 aveva fatto finire in coma Giuliano Saponi, figlio di Pierina Paganelli e marito di Manuela Bianchi. Un enigma che sembrava destinato a rimanere tale, dopo mesi di indagini serrate da parte degli inquirenti, coordinati dal pm Luca Bertuzzi, che tuttavia non avevano permesso di sbrogliare la matassa. L’episodio ora torna di nuovo sotto i riflettori, a seguito delle dichiarazioni rese da Bianchi - indagata per favoreggimento in relazione all’omicidio Paganelli - nel corso dell’interrogatorio del 4 marzo scorso, alla presenza del pm Daniele Paci. Ieri, a mezzogiorno,Bianchi, fratello di Manuela, è stato convocato a sommarie informazioni testimoniali dalla polizia stradale di Rimini. Dopo l’interrogatorio di Manuela, la Stradale ha deciso di ascoltareche ha dichiarato di aver visto Louis ladel 7 maggio che andava a correre, smentendo di fatto l’alibi di Valeria Bartolucci che collocava lei e il marito ad un funerale.