Il futuro della politica è nelle bancarelle del vintage

Qualche battuta da Puerto Escondido, vecchio film di Gabriele Salvatores con Abatantuono e Bisio: “Il Messico è una delle pattumiere degli Stati Uniti. Tutti i loro rifiuti, le cose che non gli servono più, vengono a finire qui. Allora. quando anche i messicani non li vogliono più, io li riprendo e li rivendo agli americani”. E loro mica se ne accorgono. Bel trucco, vero? “Questi li hanno comprati anni fa, li ricomprano al prezzo triplo, e sono contenti!”. L’ex parlamentare Alessandro Maran (Nello specchio dell’Ucraina, pubblicato da Nuovadimensione) vede in questo espediente in odore di truffa un’allegoria cristallina del Movimento Cinque Stelle e del suo rapporto con il popolo di sinistra: nella pattumiera grillina si sono accumulati negli anni tutti gli scarti ideologicistagione berlingueriana – moralismo, terzomondismo, pauperismo, antiamericanismo, eccetera – che oggi la banda degli onesti capeggiata da Conte rivende ai postcomunisti; e quelli, tutti gongolanti, se li ricomprano a un prezzo maggiorato.