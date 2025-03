Sport.quotidiano.net - Il futuro della Civitanovese: "Ottime possibilità di salvarsi"

Leggi su Sport.quotidiano.net

"Laè cambiata molto e adesso hadi". L’ex calciatore rossoblù Leandro Vessella dà un giudizio sul girone Fserie D e un punto di vista approfondito sull’attuale situazioneformazione di Stefano Senigagliesi. "È normale – aggiunge Vessella – che con il cambio in panchina all’inizio ci volesse un po’ di tempo per assimilare le idee del nuovo tecnico. Conosco bene Senigagliesi, è uno che lavora sul discorso dell’identità. Essere riuscito a centrare 5 risultati utili consecutivi, in ultimo la vittoria di Isernia, è qualcosa di molto importante per il morale. Ora la squadra è cresciuta come gruppo, acquisendo una consapevolezza importante nei propri mezzi". In classifica i rivieraschi hanno raggiunto Termoli e Roma City, con la salvezza diretta distante 3 lunghezze.