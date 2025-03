Fanpage.it - Il falconiere Bernabé è ancora a Formello ma Lotito non trova l’aquila: “Non so dove l’ha portata”

Leggi su Fanpage.it

Che fine ha fattodopo il licenziamento, non è mai andato via dalla Lazio: "Sta occupando in maniera abusiva una stanza che non è neanche un'abitazione"