Il duello in Eccellenza | Ecco un turno chiave

Continua ila distanza tra Maceratese e K Sport le cui strade si incroceranno il 6 aprile nello scontro diretto che si terrà a Montecchio. Mancano quattro tappe alla fine del campionato e la prossima avrà un peso rilevante con la formazione di Possanzini ospite dell’Osimana mentre quella di Magi sarà impegnata a Chiesanuova, arbitro delin vetta perché nelsuccessivo la formazione di Mobili giocherà all’Helvia Recina - Pino Brizi. "Il prossimo– spiega Eddy Mengo, tecnico del Montegranaro – ha un peso rilevante per il morale, e questo potrebbe fare la differenza, non tanto per la classifica rimanendo lo scontro diretto come momento per recuperare". Anche Ivan Santi, dg dell’Urbino, si sofferma sui match di domenica. "Si deciderà una buona fetta del torneo, ma non sarà determinante perché ci saranno poi altre partite in cui non si può correre il rischio di perdere punti, specialmente noi che siamo lontani dal secondo posto e quindi dai playoff".