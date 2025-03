Sport.quotidiano.net - Il duello Fermignanese e Jesina, che sprint

Sia la capolista () che la sua vice () pareggiano e la distanza tra le due (1 punto) non cambia. Rallenta la corsa invece il Marina (sempre terza ma ora a meno 7). Quarto il Vismara (a meno11). Considerando i numeri è facile pronosticare che alla fine sarà una delle prime tre (molto probabilmente le prime due) a gioire per il passaggio (in maniera diretta) nella categoria superiore. Il derby Pergolese-è senza vincitori. Il commento post partita è dei due mister. Max Guiducci (Pergolese): "Una partita nel pieno controllo, non abbiamo mai concesso ripartenze e tiri in porta tranne nel finale con un nostro giocatore che è scivolato ma il nostro portiere è stato bravo. I ragazzi hanno messo in campo qualità e intensità il loro portiere ha fatto due parte di grande valore, una partita bella con una bella cornice, giocato con grande spirito e per la maglia".