Latinatoday.it - Il corteo di Libera a Latina: le strade chiuse e i divieti in centro il 21 marzo

Leggi su Latinatoday.it

E’ in programma venerdì 21, in occasione della Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, la manifestazione organizzata adal presidio di"Lia Pipitone".Il programma prevede il raduno alle 8,30 in piazzale Prampolini, poi la.