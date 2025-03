Il contratto di sottomissione sessuale tra il comandante e la vigilessa | Il sadomasochismo è una spirale incontrollabile

Leggi su Open.online

Per comprendere la relazione tra l’exGiampiero Gualandi e la vigile Sofia Stefani basta un telefono cellulare. È proprio quello della 33enne uccisa con un colpo di pistola nell’ufficio dello stesso Gualandi ad Anzola, in provincia di Bologna, lo scorso 16 maggio. Nello smartphone la vittima ha conservato tutto con cura, secondo Repubblica Bologna come fosse una vera e propria «scatola nera». Non per mostrare i contenuti alle forze dell’ordine, come se avesse compreso cosa stava per succedere, ma per dimostrare alla moglie del suoche quel rapporto tra lei e Gualandi era vero, non una semplice «debolezza». Ora la copia forense di quel cellulare è in mano agli investigatori e alla procura: screenshot di messaggi, video, foto e quelche stabilisce la sua totaleal 63enne, ora ai domiciliari per omicidio volontario.