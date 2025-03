Puntomagazine.it - Il Consorzio Bonifica di Paestum aderisce all’iniziativa ANBI “Bagliori di Notte”

Il Presidente delCarmine Frunzo: “Aderendofortemente voluta dall’, intendiamo sensibilizzare cittadini e istituzioni sull’importanza della risorsa idricaAnche ildiha aderitonella’ promossa da, l’Associazione Nazionale dei Consorzi di, illuminando con il tricolore, nella giornata di martedì 18 marzo, la sede dell’ente di Via Magna Graecia e l’Idrovora di Foce Sele, a Capaccio(Sa).L’iniziativa mira a coinvolgere l’opinione pubblica sulla necessità di accelerare gli iter procedurali per finanziare concretamente la realizzazione di nuove opere, quali bacini multifunzionali per trattenere le acque di pioggia, ma anche efficientare manufatti e reti idriche esistenti.“Con questo gesto vogliamo evidenziare come la gestione delle risorse idriche e le opere idrauliche costituiscono il patrimonio dell’intero Paese, che spesso non ne conosce o, comunque ne sottovaluta, l’indispensabile funzione.