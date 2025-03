Ilpescara.it - Il Comune di Spoltore sempre più digitale: presentati i nuovi servizi online dell'ente

Leggi su Ilpescara.it

Diversi, un sito rinnovati e altre novità per quanto riguarda la digitalizzazionecomunale di, che cambia passo per rendere la digitalizzazione deia pubblica amministrazione a misura di cittadino. Il sindaco Chiara Trulli durante il convegno per.