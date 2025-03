Trevisotoday.it - Il collegio Pio X di Treviso accanto ai suoi studenti atleti

Leggi su Trevisotoday.it

Ilvescovile Pio X accompagna iin un percorso fatto di attenzione per la formazione scolastica e per le loro esigenze di sportivi agonisti. Lo ha ribadito anche nei giorni scorsi, in due giornate dedicate allo sport, organizzate dal Dipartimento di Scienze motorie.