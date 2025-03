Il cinema italiano perde una icona sexy | addio a Nadia Cassini

Leggi su Caffeinamagazine.it

Si è spenta a 76 anni, attrice, showgirl e cantante che segnò un’epoca con le sue interpretazioni nelle commedieall’italiana degli anni ’70 e ’80. La notizia della sua scomparsa, avvenuta martedì 18 marzo a Reggio Calabria, è stata riportata da Il Tempo, che ha confermato la presenza di una malattia, sebbene i dettagli sulle cause del decesso non siano stati resi noti.Nata a New York nel 1949 con il nome di Gianna Lou Müller,aveva origini miste: il padre era statunitense di discendenza tedesca, mentre la madre aveva radici italiane. Il nome d’arte lo assunse dopo il matrimonio con il giornalista IgoLoiewski, scomparso nel 2002. Dopo il divorzio, visse una relazione con l’attore greco Yorgo Voyagis, da cui nacque la figlia Kassandra.“Cacciatelo, è una vergogna”.