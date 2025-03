Ilrestodelcarlino.it - Il Cesena ora ha un altro passo. Solo il Sassuolo ha fatto meglio

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Con il pareggio di sabato contro lo Spezia, il Cavalluccio ha superato se stesso. Ora sono sei i risultati utili consecutivi, uno in più rispetto alla striscia messa insieme nel girone di andata tra la decima e la quattordicesima giornata, interrotta dalla caduta in casa del Pisa il 5 ottobre. In questo momentoilè in serie positiva da più gare (7), mentre insieme alc’è anche il Frosinone che non perde dal ventiquattresimo turno, lo stesso dell’ultima sconfitta bianconera in quel di Catanzaro il primo giorno di febbraio. Sei partite senza perdere per un totale di dodici punti accumulati, frutto di tre pareggi (Pisa e Spezia in casa, Brescia in trasferta) e tre vittorie (Reggiana e Cremonese fuori, Salernitana al Manuzzi), identico lo score della squadra ciociara mentrehail solitoche ha raccolto 14 punti grazie a 4 vittorie e 2 pareggi.