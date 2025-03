Sport.quotidiano.net - Il centrocampista pronto a riprendere le chiavi del gioco biancoverde dopo l’infortunio muscolare: "Ora sto abbastanze bene». Un rientro importante. Castelfidardo, Baldini scalpita: "Pronto per Notaresco»

Leggi su Sport.quotidiano.net

All’andata, contro il, ha lasciato il segno con il gol che è valso il raddoppio, prezioso per portare a casa la seconda vittoria consecutiva. Domenica di prezioso per ilsarà il suo ritorno in campoessere stato costretto nell’ultima giornata a guardare la partita in panchina. Matteoper tornare a guidare il centrocampo fidardenseaver messo alle spalle il guaiopatitoil match contro l’Atletico Ascoli. "Ho avuto un piccolo problema fisico che mi ha costretto a rimanere fermo contro la Recanatese e in accordo con il mister abbiamo deciso di aspettare. Ora sto abbastanza" tranquillizza tuttitornato ad allenarsi in gruppoil riposo precauzionale deciso da mister Giuliodori insieme allo staff tecnico per recuperarlo al meglio a seguito del risentimento