Viterbotoday.it - "Il centro soffoca tra auto e mancanza di visione": la lettera di un lettore sulla petizione per la Ztl

Leggi su Viterbotoday.it

"Non sappiamo, da dieci anni almeno, chi ha titolo o meno a entrare in, fra affitti in nero e rilascio di rifiuti alla "chi-ti-dico-sbajo", eppure ci continuiamo a dire che il problema sono le. Perché ilnon può offrire più nulla a chi ci vive. Solo una serie infinita di.