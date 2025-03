Game-experience.it - Il caso di Assassin’s Creed Shadows manca di rispetto al Giappone, per il primo ministro giapponese

Leggi su Game-experience.it

ha scatenato un acceso dibattito in, arrivando fino al parlamento. Alcuni politici, tra cui ilIshiba, hanno infatti accusato Ubisoft di aver mostratonza diper la culturase, evidenziando in particolare la rappresentazione di santuari distrutti all’interno del gioco. La questione è stata sollevata inizialmente dal parlamentare conservatore Hiroyuki Kada, che ha espresso preoccupazioni sulla possibilità che il gioco possa incentivare comportamenti vandalici nel mondo reale.L’elemento più contestato è la presenza di un santuario realmente esistente inserito nel gioco senza autorizzazione e la possibilità di distruggere altari sacri. Kada ha ricordato episodi in cui turisti hanno vandalizzato torii e strutture sacre, sostenendo che un videogioco così popolare potrebbe rafforzare atteggiamenti irsi.