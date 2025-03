Ilfoglio.it - Il carnevale di Nizza e altri racconti

Parlando di sua madre a Stuart Jeffries (The Guardian), Denise Epstein ricorda questo: “Scriveva sempre”, anche nei giorni prima della sua cattura, il 13 luglio 1942, circa un mese prima di morire (la sua ultima lettera, del 16 luglio 1942, è una dimostrazione di eleganza e fortezza ineguagliate: “Amore mio, mie piccole adorate, credo che partiremo oggi per Auschwitz. Coraggio e speranza. Siete nel mio cuore, miei cari. Che Dio ci aiuti tutti”). Quando Jeffries chiede se stesse intensificando la fase di scrittura perché sentiva, in qualche modo, che il suo tempo stava per scadere, la figlia risponde: “No, era semplicemente il suo lavoro”. A dimostrazione di questo si potrebbero portare igiovanili di Irène Némirovsky, ora pubblicati da Adelphi sotto il titolo, come spesso si fa, di uno di essi: Ildi