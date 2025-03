Terzotemponapoli.com - Il calcio italiano ed argentino si muovono per il Papa

Leggi su Terzotemponapoli.com

Anche ilsi muove per augurare una pronta guarigione aFrancesco.Continuano ad arrivare messaggi di sostegno aFrancesco. Stavolta ad augurare una pronta guarigione al Santo Padre sono ile quello. Lo hanno fatto attraverso i loro Campioni del mondo del 2006 Andrea Pirlo e Cristian Zaccardo, e del 2022 Angel Di Maria ed Enzo Fernandez. Anche i Presidenti delle rispettive federazioni calcistiche nazionali, Gabriele Gravina, per la FIGC, e Claudio Tapia per l’AFA hanno partecipato. I video messaggi sono stati caricati sul profilo Instagram @weplay.forpeace.IlperFrancesco, la Partita per la PaceMolti i campioni e i protagonisti della Partita per la Pace che nei giorni scorsi hanno inviato i loro messaggi di saluto al Santo Padre, in occasione del XII anniversario del suo Pontificato e per augurargli una rapida ripresa.