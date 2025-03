Torinotoday.it - Il calciatore "Profeta" Hernanes che cerca la Bibbia in aeroporto: "è allarmante" | Il video

Leggi su Torinotoday.it

"Un fatto. Sono qui in, nella libreria più grossa d'Italia, hoto la, perché adesso voglio leggere lain italiano e non c'è. Però le sigarette, l'Iqos c'è. Se uno vuole nutrire lo spirito non può, però se vuole intossicare i polmoni, niente contro voi che.