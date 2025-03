Ilrestodelcarlino.it - Il bullismo e il suicidio, Leonardo era triste

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Era stancoe avrebbe avuto un malessere generale che lo rendeva scontento anche nella scuola. Tendeva ad isolarsi ma i suoi genitori erano molto presenti nella sua vita e nella sua educazione.e stanco. In questo contesto avrebbe maturato l’idea di togliersi la vita con la pistola del padre, vigile urbano. Il malessere del minore, trovato morto il 15 ottobre scorso a Montignano di Senigallia, emerge dalle perizie sui telefonini e dispositivi informatici in uso al 15enne, studente dell’alberghiero Panzini. La consulenza tecnica che la Procura dei Minorenni ha fatto fare sugli apparecchi all’analista forense Luca Russo, cercando chat, messaggi e anche le interazioni sui social network dove era iscritto, è stata depositata e acquisita dai familiari del giovane attraverso il loro legale, l’avvocato Pia Perricci che oggi ha convocato una conferenza stampa per riferire proprio sugli sviluppi giudiziari.