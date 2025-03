Linkiesta.it - Il boom del lavoro al Sud non basta ancora a far crescere stipendi e produttività

La nuova occupazione èpovero, meno pagato, a basso valore aggiunto, si dice. Spesso è così che è minimizzata la notizia del forte incremento del numero dei lavoratori negli ultimi anni, trecentocinquantadue mila in più solo nel 2024, la grandissima parte, tra l’altro, a tempo indeterminato. Per capire se è veramente il caso di minimizzare, se il bicchiere è comunque pieno o lo è solo a metà c’è da guardare in profondità alla geografica di questa nuova occupazione.Un dato balza subito all’occhio: è concentrata nel Mezzogiorno. Nel 2024 è stata la Sicilia la singola regione con il maggiore aumento dei lavoratori, sia rispetto al 2023, più sessantaquattro mila e settecento unità, sia rispetto al 2019, più centoundici mila e cinquecento. La nuova occupazione creata nell’isola in un anno è stata più che doppia rispetto a quella della Lombardia, nonostante la Sicilia abbia poco più della metà della popolazione.