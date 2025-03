Justcalcio.com - Il Bologna non manca Motta

2025-03-19 21:19:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto:Lui Vincenzoitaliano non ha nulla da invidiare alla squadra che ha diretto Thiagola scorsa stagione prima di fare il salto alla Juventus. Dopo 29 giorni suonati dalla serie A, il ‘Rossoblú’ occupa la quarta posizione con 52 punti. Si spostano in un certo punto al Vecchia Signora dell’allenatore italo-brasiliano, che in questo momento sarebbe fuori dalle posizioni che danno accesso al gioco in Champions League.Italianoche ha firmato un Contratto di due secondista rispondendo più delle aspettative depositate in esso. L’allenatore tedesco -passport ma dal passaporto italiano Si è consolidato come uno dei tecnici più importanti di Serie A. Nella Fiorentina ha confermato il suo buon lavoro raggiungendo due finali consecutive della Lega della Conferenza e un altro da Coppa Italia.