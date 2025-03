Bergamonews.it - Il bel tempo resiste ancora un paio di giorni: nuovo peggioramento atteso nel weekend

Tra la giornata odierna e giovedì è previsto unmiglioramento conpiù stabile e soleggiato, seguito da un possibilein arrivo questo fine settimana.Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimiinsieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo.Mercoledì 19 marzo 2025Previsto: Per l’intera giornata su tutta la regione cielo sereno o poco nuvoloso.Temperature: Minime comprese tra -1 e 2°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 9 e 13°C.Venti: In pianura deboli da sud-est, in quota deboli da sud-est.Giovedì 20 marzo 2025Previsto: Per l’intera giornata su tutta la regione cielo sereno o poco nuvoloso.Temperature: Minime comprese tra -1 e 2°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 9 e 13°C.