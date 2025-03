Unlimitednews.it - Igles Corelli a Ferrara: cena esclusiva con l’Azdora Germana Bonoli

, 19 marzo 2025 – Un evento culinario d’eccezione è in programma per la serata del 20 marzo a: lo chef pluristellato, icona della cucina italiana e volto noto del Gambero Rosso, sarà ospite ain via Mentana 22/a. Un’occasione unica per gli amanti del buon cibo, che vedrà il maestro della Cucina Circolare confrontarsi con la tradizione gastronomica locale, ospite del.La, prevista per le ore 20:00, sarà un viaggio nei sapori autentici della nostra terra, con un menù di nicchia basatomente su prodotti naturali e fatti in casa. Un incontro tra alta cucina e tradizione ferrarese, in cuipotrà esaltare gli ingredienti tipici con il suo stile innovativo e raffinato.Un ponte tra innovazione e tradizione, originario di Argenta e ambasciatore della cucina italiana nel mondo, è celebre per la sua filosofia gastronomica che punta al riciclo creativo degli ingredienti, riducendo gli sprechi e valorizzando ogni elemento della materia prima.