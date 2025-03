Internews24.com - Idzes Inter, ora Inzaghi sogna: quel fattore lo porta a Milano, da ‘battere’ solo questa squadra

Leggi su Internews24.com

di Redazione, orail colpo di calciomercato, unspecifico lo puòre a, ecco che c’è da, cosa succede? Ve lo diciamo subito. In passato accostato a Milan e Napoli, ora anche il club nerazzurro sarebbe in pressing sull’obiettivo del Venezia. D’altronde, spiega Tuttsoportmattina, non è un mistero che i meneghini siano alla ricerca di un centrale da far crescere al fianco di Acerbi. Bene, il soggetto individuato a tale scopo sarebbe il lagunare. Dala forte concorrenza con l’Atalanta, per quanto gli ottimi rapporti col ds Pippo Antonelli potrebbero giocare un ruolo chiave. Così il quotidiano:– «Intanto se lo gode il Venezia grazie a una fantastica intuizione del ds Pippo Antonelli, che l’hato in Laguna a parametro zero pescandolo dai Go Ahead Eagles.