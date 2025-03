Inter-news.it - Idzes, Inter colpita: 007 a visionarlo! Lo porta… Thohir? Destini – TS

ha stregato l’, titola così oggi Tuttosport. Il centrale del Venezia di Eusebio Di Francesco è stato visionato da vicino un paio di settimane fa. E occhio a quel filo diretto con l’ex presidente.IL NOME – Nuovo nome sulla lista dell’per la prossima stagione. In difesa piace anche Jay. Il ragazzo del 2000, olandese ma naturalizzato indonesiano, sta disputando un’ottima prima bella stagione al Venezia. Nelle ultime settimane ha annullato in sequenza gente come Retegui, Dia e per ultimo Romelu Lukaku. L’, scrive Tuttosport, è statain pieno dalle doti di questo ragazzo, arrivato in estate in Laguna a parametro zero dagli olandesi dei Go Ahead Eagles. Viale della Liberazione, un paio di settimane fa, ha sguinzagliato i suoi 007, che hanno visto all’operaal Gewiss Stadium in occasione di Atalanta-Venezia (match finito 0-0).