Inter-news.it - Idzes baluardo del Venezia: il rendimento che ha stregato l’Inter

Leggi su Inter-news.it

, a caccia di un difensore centrale, mette nel mirino Jay. Guardiamo nel dettaglio chi è il classe 2000 dele come mai il suoha conquistato il club nerazzurro.RIFLETTORI ACCESI – Spunta un nuovo nome sul taccuino di Giuseppe Marotta, inserito alla voce “difensori”: è quello di Jay. A centrale delè bastata meno di una stagione per riuscire ad attirare su di sé l’attenzione dei più grandi club della Serie A.esse dei nerazzurri, infatti, si aggiunge a quello dell’Atalanta ma anche del Napoli. I riflettori non si sono di certo accesi per caso sul giovane calciatore classe 2000. Ilavuto a partire dal suo arrivo in laguna, che risale alla scorsa estate, infatti, non può che convincere il suo allenatore Eusebio Di Francesco e, al contempo, stuzzicare la curiosità degli avversari.