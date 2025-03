.com - Icardi e Wanda Nara, è davvero finita: il tribunale di Milano decreta la separazione

(Adnkronos) – La notizia è ormai ufficiale: ildiha dichiarato latra Mauro. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, il calciatore argentino, assistito dagli avvocati Valeria De Vellis e Raffaele Rigitano, ha ottenuto ladalla moglie, rappresentata dall’avvocato Giuseppe Di Carlo. Il provvedimento è arrivato nonostante l’assenza diall’udienza dell’11 marzo scorso, e rappresenta un primo passo di una causa che, a quanto pare, continuerà in Italia per definire tutti gli altri aspetti legati ai rapporti tra i due ex coniugi. A quanto risulta, il calciatore è ovviamente soddisfatto del risultato, avendo lui presentato lui la richiesta ai giudici. Lasegna l’ultimo capitolo di una lunga e turbolenta storia d’amore e di collaborazione professionale tra Mauro, iniziata in circostanze già sotto i riflettori.