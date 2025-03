Bergamonews.it - Iacopo e Nicolò Regonesi sulle orme di papà Pierre: “A loro dico di non mollare mai, le grandi cose si costruiscono giorno dopo giorno”

Di padre in figlio. Sì, è proprio il caso di dirlo, soprattutto se si parla della famiglia. Il filo conduttore? Il calcio, ovviamente. Ma soprattutto l’Atalanta.“(che in carriera ha già vinto un Europeo Under 19) è ancora sotto contratto con l’Atalanta eaver giocato con l’Under 23, in questa stagione è andato in prestito alla Clodiense, sempre in Serie C., invece, sta proseguendo il proprio percorso in nerazzurro e quest’anno veste la maglia dell’Under 17?, spiegaGiorgio, cresciuto nel settore giovanile della Dea, con cui ha esordito sia in Serie A nel 1997 giocando 28 partite complessive in nerazzurro, prima di diventare una vera e propria bandiera dell’AlbinoLeffe e successivamente del Rimini. Se il calcio giocato è un capitolo ormai archiviato, il suo presente si sta sviluppando al seguito dei figli che, proprio come lui, hanno intrapreso la carriera da calciatore, rigorosamente a tinte nerazzurre.