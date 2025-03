Lanazione.it - I sacchi per la differenziata in tabaccheria

per la raccoltasi possono ritirare anche presso la“Segnali di Fumo“ di Mila Bonacchi in via Martiri della Libertà. Alia ha stretto una collaborazione con la Federazione Italiana Tabaccai grazie alla quale gli utenti hanno a disposizione 40 tabaccherie convenzionate nella provincia di Pistoia. Vi si possono ritirare iazzurri per gli imballaggi e isanitari per pannolini e pannoloni nel caso l’utente abbia attivato lo specifico servizio presentandosi con un documento di identità e col codice dell’utenza ricavabile dalla fattura cartacea o dalla sezione account del proprio profilo in Aliapp. L’elenco completo delle tabaccherie convenzionate è presente sul sito di Alia (www.aliaserviziambientali.it) dove si possono trovare anche tutte le informazioni relative al servizio.