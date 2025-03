Lanazione.it - I pisani più longevi. “Ormai anziani solo a ultra 75 anni”, i consigli del geriatra

Leggi su Lanazione.it

Pisa, 19 marzo 2025 – Dicono che “l’età siaun numero” e la popolazione più longeva di Pisa lo sa bene. La Toscana è una delle regioni d’Italia con una delle aspettative di vita più alte, che si attesta a 84per le donne e tra gli 81 e gli 82per gli uomini. Oggi, in un’Italia sempre più anziana, il concetto di vecchiaia è diventato relativo. “In geriatria, un tempo si tendeva a identificare il paziente anziano con unsessantacinquenne, maquesta definizione non corrisponde più alla realtà. I sessantenni di oggi sono persone attive e con una qualità della vita paragonabile a quella di un cinquantenne. Proprio per questo, si è deciso di alzare la soglia del paziente geriatrico aglisettantacinquenni. Su questa scelta si aprì anche una polemica: qualcuno sostenne che l’innalzamento della soglia fosse stato fatto apposta per ritardare le pensioni”, spiega il professor Fabio Monzani,