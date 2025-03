Ilrestodelcarlino.it - I pentiti del centro commerciale: "Noi torniamo dentro le mura"

di Anna MarchettiIlcittadino sta diventando più attrattivo del? Sembra proprio di sì, almeno per un negozio storico di scarpe e borse come Il Laccio, che ha deciso di lasciare Fanocenter per tornare in corso Matteotti. Una scelta apparentemente in controtendenza rispetto alle tante serrande abbassate degli ultimi anni, proprio nelstorico. L’ultima chiusura è quella della nota gelateria Il Gelatiere, di via Cavour, sulla cui vetrina da qualche giorno è comparso il cartello "cedesi attività". I proprietari de Il Laccio, Simona e Mattia, hanno deciso di investire nelcittà, dove avevano già il loro negozio prima di trasferirsi, oltre sei anni fa, a Fanocenter, in occasione dell’apertura del. Spiegano così le motivazioni che li hanno indotti a tale decisione: "Stiamo assistendo ad una rinnovata attenzione per i centri storici accanto al sempre crescente interesse dei cittadini per le vendite on line che colpiscono tutte le attività commerciali, in quanto ‘spazi’ di acquisto dei giovani o di chi non ha tempo, la cui unica priorità è risparmiare".