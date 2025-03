Ultimouomo.com - I migliori sosia di Cristiano Ronaldo

Qualche giorno fasi stava scaldando in campo insieme ai suoi compagni dell’Al-Nassr prima di una partita di campionato. Sugli spalti, in prima fila, un fan ha tentato di attirare la sua attenzione in maniera disperata. A CR7 deve succedere spesso, ma questa volta è stato diverso, o meglio, è stato più uguale alle altre volte. Perché quello non era solo un fan, ma un fan-. Gökmen Akdo?an, questo il suo nome, indossa una maglia numero 7 del Portogallo come, ha i capelli pieni di gel rasati ai lati come, porta le sopracciglia ad ali di gabbiano come, si muove affettato e composto come. Il vero(in un beffardo triplo livello, lui che per tutta la vita ha vistoil fenomeno essere chiamato il vero) prima fa finta di nulla, poi mentre corricchia verso di lui lo guarda, si indica il petto e urla «Bro, non mi assomigli per niente, sei molto brutto!».