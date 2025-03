Movieplayer.it - I Maneskin si riuniscono a Fregene, proprio mentre Damiano David, negli USA, presenta l'album da solista

Leggi su Movieplayer.it

Il magazine CHI ha paparazzato iinsieme, dopo mesi, sul litorale romano, ma c'era un grande assente: il loro frontman. A chi chiede nuova musica insieme, ihanno risposto con una reunion. Non c'entrano però i palchi e le classifiche discografiche, ma una tranquilla giornata al mare, a. Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio sono stati fotografati, insieme alle relative fidanzate, sul litorale romano durante un pranzo. Grande assente:. Isi ritrovano a Roma, ma il frontman restaUSA L'addio ufficiale non è mai arrivato, ma certo a volte non c'è bisogno di tante parole. I fatti sono questi:la bassista, il chitarrista e il batterista deisi incontravano vicino .