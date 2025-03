Romatoday.it - I love 80's, mostra di Panda

Leggi su Romatoday.it

celebra l'epoca d'oro dei cartoni animati anni '80.Dal 5 aprile al 5 luglio 2025, in occasione della 34esima edizione del Romics, Mr. D Art Corner, situato all’interno di Mr. D Barber Shop in via Appia Pignatelli 342, a Roma, ospiterà unadedicata ai disegni di Daniele Panitteri.