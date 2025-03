Metropolitanmagazine.it - I Linkin Park rilasceranno un nuovo singolo: “Il brano migliore che abbiamo mai fatto”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

annunciano ilUp From The Bottom, che sarà pubblicato la prossima settimana in concomitanza con l’inizio del tour.La band nel corso degli iHeartRadio Music Awards, ha parlato dei nuovi progetti musicali, anticipando che dai primi giorni del mese di marzo è già tornata in studio. Nelle scorse settimane, il gruppo aveva pubblicato un video della serie LPTV From Zero Series, nel quale Mike Shinoda ed Emily Armstrong stavano lavorando ad unnello studio di Los Angeles. Sul, Mike Shinoda e soci hanno rivelato il titolo Up From The Bottom e che sarà disponibile il 27 marzo insieme al video. Il dj Joe Hahn ha definito ilcome “lacanzone chemai”, con Shinoda che ha aggiunto di ritenere che si tratti anche del “miglior video musicale” che iabbiano realizzato fino ad oggi.