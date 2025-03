Ilrestodelcarlino.it - I lavori che dividono. Via Marconi, i negozianti:: "Bello, ma quante perdite"

economiche, difficoltà per i parcheggi e apprezzamento per il progetto finale. Tutto questo nelle testimonianze di alcune attività di via, oggetto da mesi di un importante cantiere di riqualificazione. Tiziana Agosti del bar ‘Fluid risto caffè’, spiega: "Chiaramente ci sono ancora disagi nella circolazione e anche i clienti del locale faticano spesso ad accedere all’area bar. Abbiamo avuto una leggera perdita in termine d’incassoà. Sarebbe bene avere chiaro quando finiranno iin prossimità della rotatoria con via Modena. Sono convinta che al termine si tratterà di un intervento qualificante per tutto il quartiere e si avrà una rivalutazione generale". Francesco Cini, che risiede vicino all’area del cantiere, è più positivo nel merito dei: "Quando si fanno interventi così invasivi, i disagi ci saranno sempre, vanno gestiti e bisogna esserne consapevoli fino al termine.